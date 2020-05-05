العراق.. مقتل 4 من الحشد السني بهجوم لـ"داعش" في كركوك

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن 4 عناصر من الحشد العشائري السُني، قتلوا في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط بوزارة الداخلية، للأناضول، إن "عناصر من داعش شنوا فجر اليوم (الثلاثاء) هجوما مستهدفين حاجزا أمنيا للحشد العشائري السُني بأطراف ناحية الرشاد جنوبي كركوك".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "عناصر التنظيم اشتبكوا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مع الحشد العشائري لنحو ساعة".

وأشار إلى أن "4 من عناصر الحشد العشائري قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء الاشتباكات".

و"الحشد العشائري"، قوات سنية تتولى بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة، تأمين مناطقها بمحافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، وترتبط إداريا بهيئة الحشد الشعبي.

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والسبت، وقعت أعنف هجمات في محافظة صلاح الدين، حيث شن مسلحو "داعش" 5 هجمات في أوقات متزامنة على قوات "الحشد الشعبي" (شيعي) ما خلف 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف الأخير.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" خلال الأشهر الماضية، إذ بلغت ذروتها في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكشفت وزارة الدفاع في أبريل/ نيسان الماضي، عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.