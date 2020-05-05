الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين بمدينة القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط-قيس أبو سمرة/الخليج 365-

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 7 فلسطينيين من سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد مداهمة منازلهم في المدينة، خلال ساعات فجر الثلاثاء.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اللواء بلال النتشة، أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ومساعديه عماد عوض وعماد الأشهب، ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة، والصحفي تامر عبيدات، والناشطة رانية حاتم، وآخرون لم تعرف أسمائهم.

وأضاف شهود العيان إن الشرطة الإسرائيلية أجرت عمليات بحث في منازل المعتقلين، وصادرت أجهزة حاسوب متنقلة.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إنها اعتقلت "7 مشتبهين من سكان القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة"، في إشارة إلى اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وأضافت إن المعتقلين قاموا بنشاطات مموّلة من قبل السلطة الفلسطينية في المدينة "في ظل انتشار وباء فيروس كورونا".

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من جانبها، نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، بحملة الاعتقالات الإسرائيلية.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته في مدينة رام الله، ووصل وكالة الخليج 365 نسخة منه إن غالبية المعتقلين شخصيات اعتبارية، وموظفين في مؤسسات فلسطينية، وأسرى سابقين، ونشطاء اجتماعيين.

وأضافت الهيئة إن حملة الاعتقالات، تأتي بهدف "تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في القدس".

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت الشهر الماضي ليوم واحد وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، وليومين محافظ القدس عدنان غيث، بتهمة العمل لصالح السلطة الفلسطينية في المدينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.