"أبوظبي تلهم".. برنامج إماراتي يشجع الأفكار الإبداعية والابتكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، برنامج "أبوظبي تلهم" بهدف تحويل التحديات إلى فرص عن طريق تشجيع الأفكار الإبداعية لتحفيز التطوير والابتكار.



يهدف برنامج "أبوظبي تلهم" الذي يضم مجموعة متنوعة من المبادرات الحكومية والمجتمعية المصممة لاغتنام الفرص الناتجة عن التحديات الراهنة، إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في كافة المجالات.

تم إطلاق البرنامج في إطار الاستجابة الاستباقية لتجاوز الظروف الحالية والمضي قدماً في مسيرة التقدم والازدهار عبر دعم الأفكار الإبداعية ليكون لها تأثير إيجابي.

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد: "عند أشد الأوقات صعوبة، يفتح الابتكار آفاقاً جديدة ويمهد طريقاً واضحاً للتقدم إلى الأمام. نهدف من خلال "أبوظبي تلهم" إلى طرح مفاهيم جديدة وعرض أفكار جوهرية وحلول مبتكرة، لدراسة إمكانات تعيد تشكيل العالم من حولنا".

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ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية تستهدف جميع فئات المجتمع وتشمل الابتكار المستمر للاستثمار في القطاعات الحيوية وربط أبوظبي بالعالم، والتضامن المجتمعي لتطوير نظام إدارة المرافق الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي والرفاهية، والتجارب الافتراضية لربط أفراد المجتمع عبر منصات إلكترونية مبتكرة للتعليم والدراسة والترفيه.

وسيتم الكشف عن المبادرات التي ستطلقها الجهات الحكومية في أبوظبي خلال الأيام المقبلة والتي تندرج ضمن المحاور الثلاثة الرئيسية لبرنامج "أبوظبي تلهم".

وتوفر كل مبادرة بدورها إمكانية تقديم أسلوب حياة بمنظور جديد، تتسم بقوة تأثيرها وسرعة تطبيقها، للتكيف مع الظروف الراهنة وغرس الأمل والتفاؤل لبناء مستقبل مزدهر، تعزيزاً لخطة أبوظبي التنموية عبر تشجيع المهارات ودعم الابتكارات الرقمية والمبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي والرفاهية الشخصية.

يمثل "أبوظبي تلهم" أيضا دعوة للترحيب بمشاركات المجتمع المحلي من الشركات والأفراد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرات وكيفية المشاركة بها خلال الأيام والأسابيع المقبلة.