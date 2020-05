دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady اضافة ShakeFREE لإزالة اللقطات عديمة الفائدة اثناء المونتاج عن طريق الذكاء الاصطناعي

ربما قد سمعت بدعابة ان الكومبيوتر سيقوم بمونتاج الفيديو مستقبلاً… حسناً، يحزننا ان نقول لك ان هذه الدعابة اصبحت حقيقة، سنتحدث اليوم عن فلتر ShakeFREE المخصص لبرنامج ادوبي بريمير برو والذي يعمل على ازالة مقاطع الفيديو التي تحتوي على اهتزازات كاميرا غير قابلة للمعالجة، قام بعض محرري الفيديو بتجربته ويبدو ان نتائجه واعدة، السؤال الذي نطرحه هو هل ستكون هذه هي بداية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية؟ دعونا نكتشف ذلك سوياً.. © القيادي اضافة ShakeFREE لإزالة اللقطات عديمة الفائدة اثناء المونتاج عن طريق الذكاء الاصطناعي * شاهد الفيديو التالي لإضافة ShakeFREE AI ثم تابع القراءة…

لقد كان حلما بالنسبة لبعضنا أن يكون لدينا ذكاء اصطناعي لاتخاذ القرارات،

وهو أمر يمكن أن يسرع من كل تلك المهام المرهقة التي عليك القيام بها

عند مونتاج الفيديو، مثل مراجعة اللقطات والتخلص من المقاطع الغير صالحة للاستخدام.

تقوم التكنولوجيا بذلك في جميع المجالات منذ القدم، وقد رأينا الكثير من التحسينات

في عدة برمجيات وادوبي بريمير برو اخرها، ما عليك سوى التفكير في عدد

محرري الفيديو المساعدين الذين يعملون في تحويل أشرطة الفيديو الى ملفات رقمية

لاستخدامها في برنامج التحرير ومزامنة الصوت والفيديو والكاميرات وغيرها… * اكتشف ايضاً | 5 بدائل لبرنامج Premiere Pro لمونتاج الفيديو

الآن، كل ما عليك فعله هو ضغطة على الخط الزمني ويمكنك الحصول

على مزامنة مثالية بين الصوت والفيديو، هذا يقودنا مباشرة الى فلتر ShakeFREE

والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويأخذ على عاتقه مهمة فحص اللقطات

والتخلص من المشاهد الغير قابلة للاستخدام.

من المعروف جيدًا لأي شخص كان يحرر الفيديو في الماضي أن هذه عملية

بطيئة جدًا وتستغرق وقتًا طويلاً، بدلاً من ذلك ، ما يحدث هنا هو أنه بمجرد

أن تقوم بإدراج جميع المقاطع المطلوب معالجتها على المخطط الزمني

ثم فتح الاضافة وتحديد الـ Sequence وسيقوم ShakeFREE بالبقية.

كما هو معلن، يمكنك أن تشاهد أن هناك تسلسلين داخل المشروع،

أحدهما يحتوي على جميع اللقطات الجيدة، بينما يحتوي الآخر

على جميع اللقطات المحذوفة، يتم ذلك بحيث يمكنك العودة وإرجاع

أي لقطة غير صحيحة يمكن أن يكون قد قام بها عن طريق الخطأ.

إنه لأمر مدهش كم من الوقت الذي استغرقته اضافة ShakeFREE

لتحليل المشاهد، الأمر المثير للإعجاب حقًا هو مدى دقة الخيارات،

عند المرور على اللقطات المهملة يمكننا أن نرى أن جميع المقاطع الموجودة

عديمة الفائدة في الواقع، تم التخلص من الاهتزازات تقريبًا بشكل صحيح.

يجب على كل محرر فيديو ان يبقي هذه الاضافة نصب عينيه لأنها

يمكن أن تكون أحد الامور التي ستغير في مستقبل تحرير الفيديو،

سعرها يبلغ 150$ دولار للترخيص مدى الحياة، ويمكنك الحصول

على الإصدار التجريبي لمدة 10 أيام ومعرفة ما إذا كان يناسبك.

