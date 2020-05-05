نائب وزير الدفاع الإيراني: 5 إيرانيين في السجون الأمريكية بتهم "أنشطة عسكرية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيراننائب وزير الدفاع الإيراني: 5 إيرانيين في السجون الأمريكية بتهم "أنشطة عسكرية"

أكد نائب وزير الدفاع الإيراني، قاسم تقي زاده، اليوم الاثنين، وجود 5 إيرانيين في السجون الأمريكية، متهمين بأنشطة عسكرية.

من جهته، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، باستمرار الجهود الدبلوماسية للاطمئنان على صحة الجالية الإيرانية المقيمة بالولايات المتحدة.

وأوضح علي ربيعي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتابع قضية أوضاع السجناء الإيرانيين الذين يقبعون في السجون الأمريكية، مضيفا أن أحد السجناء أصيب بفيروس كورونا.

وأفاد بأنه وخلافا للمزاعم التي تدلي بها السلطات الأمريكية، فإن تعاملها مع السجناء "غير أخلاقي وغير إنساني".

Advertisements

وشدد ربيعي على أن جميع الإيرانيين الذين زُج بهم في السجون الأمريكية يواجهون اتهامات زائفة، مؤكدا في هذا الصدد أن هناك تقارير تشير إلى عدم تمتع الإيرانيين القابعين في أحد السجون الأمريكية بالخدمات الصحية والطبية، مضيفا أن "هذا يعتبر عملا مخجلا ترتكبه واشنطن".

وبين المتحدث أن واشنطن هي المسؤولة عن صحة وسلامة جميع الإيرانيين السجناء في الولايات المتحدة، مذكرا أن إيران "تطالب السلطات الأمريكية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإيرانيين المعتقلين".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية