الأردن يتعافى.. لا إصابات بكورونا في الداخل لليوم السابع

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ورصدت السلطات الصحية في الأردن 4 إصابات بالفيروس، لأشخاص قادمين من خارج المملكة، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 465.
والمصابون الأربعة سائقو شاحنات، وتم تسجيل إصابتهم في مناطق حدودية.
وكثفت الحكومة في الآونة الأخيرة خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد تراجع كبير وصل إلى درجة الصفر في أعداد مصابي فيروس كورونا.
وسمحت الحكومة الأردنية لمعظم الشركات بالعودة للعمل، بعد إجراءات عزل عام صارمة لنحو شهرين، مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف من تسريح العمال والإفلاس.
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