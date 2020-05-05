شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تشارك فى مبادرة "تضامن" العالمية لإيجاد علاج آمن لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة أنھا ستشارك فى مبادرة منظمة الصحة العالمیة وشركائھا والتى ستقام تحت مسمى "تضامن" وھى تجربة سریریة دولیة تشارك فیھا أكثر من 90 دولة وتھدف إلى التعاون للوصول إلى علاج آمن وفعال لمرض فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19 ) ، وقال وكیل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" الیوم الثلاثاء، إن "تضامن" تھدف إلى المقارنة بین أربعة خیارات علاجیة مع مستوى الرعایة المعتاد لعلاج مرض كورونا المستجد لتقییم سلامتھا وفعالیتھا.

ولفت البدر إلى أنھا تھدف أیضا إلى التوصل إلى نتائج سریعة بشأن أى دواء یبطئ تطور المرض أو یحسن من حالة المریض وفقا للإرشادات التى تحددھا منظمة الصحة العالمیة بھذا الشأن، وأضاف أن العلاجات التجریبیة التي سیتم اخضاعھا للدراسة حسب توصیات منظمة الصحة العالمیة ھي (رمدیسیفیر ولوبینافیر- ریتونافیر ولوبینافیر- ریتونافیر بالاقتران مع إنترفیرون بیتا-1أ وكلوروكین أو ھیدروكسیكلوروكین.

وبین الدكتور عبدالله البدر أنه سیتم إخضاع العلاجات التجریبیة التي أثبتت فعالیة بالنتائج الأولیة لتجارب سریریة عالمیة والمستخدمة حالیا ضمن بروتوكولات علاج (كوفید – 19 (إلى تجارب سریریة معتمدة من اللجنة الدائمة لتنسیق البحوث الطبیة والصحیة بالوزارة بالتعاون مع الشركات الدوائیة المنتجة لھذه الأدویة بحیث یتم تجمیع المعطیات والنتائج لتقدیمھا إلى اللجنة المذكورة.

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وذكر أن ھذه الدارسات تھدف إلى الحصول على أكبر عدد من المعطیات والنتائج التي تساھم في تحدید الدواء الآمن والفعال تحت ظروف محكمة وإشراف طبي دقیق ومتابعة فعالة لجمیع الآثار العكسیة التي قد تنتج عند استخدام الأدویة التجریبیة.

وأكد الدكتور البدر أن ھذه الأدویة وغیرھا من العلاجات التجریبیة تخضع حالیا لمزید من التجارب السریریة في عدد كبیر من بلدان العالم للتأكد من سلامتھا ومأمونیة استخدامھا

وأوضح أنه بموجب ھذه المشاركة ستتمكن الكویت ممثلة بوزارة الصحة من الحصول على دواء (ریمدیسفیر) وغیره من الخیارات العلاجیة أعلاه لإخضاعھا للتقییم ومزید من التجارب السریریة وذلك في إطار حرص الوزارة على مواكبة أحدث المستجدات العالمیة على صعید التصدي لھذا الوباء وسبل علاجه المتاحة.