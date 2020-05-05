شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 9 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبى الوطنى للقدس اللواء بلال النتشة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل فى العاصمة المحتلة، واعتقلت بجانب "النتشة" مدير مكتبه المقدم معاذ الاشهب، بالإضافة إلى سبعة آخرين كما فتشت تلك القوات عدة منازل.

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