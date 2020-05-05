شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى فى رسالة طمأنة: حالات الشفاء من كورونا فى ازدياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن الوفود الطبية التى زارت البلاد لتبادل الخبرات فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن كل الاجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها بالمرافق الصحية تكون ضمن البروتوكولات العالمية المعتمدة.

وذكر الدكتور باسل الصباح لجريدة "الأنباء" الكويتية، أنه تم تجهيز مركزين للفحص السريع لفيروس كورونا المستجد داخل السيارات وسيتم افتتاحهما قريبا، حيث يتم من خلالهما فحص المراجعين داخل السيارات، وأوضح وزير الصحة أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، قائلا: ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة، مبينا أن خطة وزارة الصحة الخاصة بإجلاء المواطنين نجحت في جميع مراحلها، ومثمنا تعاون كل الجهات المعنية ومشاركتهم في نجاح الخطة، مشيرا الى أن كل القطاعات بالدولة تعمل يدا بيد في مجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار الشيخ وزير الصحة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الكوادر الصحية لا يختلف عن بقية دول العالم، مشيدا بجهود جميع الطواقم في الصفوف الأمامية، واصفا إياهم بسور الكويت الجديد.

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وكشف وزير الصحة عن تسجيل قضايا على عدد من المخالفين للحجر المنزلي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، محذرا كل من يحاول العبث بالأمن الصحى، وأن «الصحة العامة» خط أحمر.

وقال الشيخ د.باسل الصباح: بدأنا بفحص الكوادر الصحية من فيروس كورونا المستجد، كما تم أيضا البدء بحملة شاملة للفحص في جميع مناطق الكويت بقيادة قطاع الصحة العامة تشمل المناطق التي ظهر فيها الفيروس، وذلك لرصد بؤر الانتشار ووضع الخطط للسيطرة عليها. وعن حالات الشفاء، أكد الشيخ د.باسل الصباح أن حالات الشفاء، في ازدياد في الكويت، وهو مؤشر مطمئن ويبعث الأمل. ووجه وزير الصحة دعوته من جديد للمواطنين والمقيمين بالالتزام بكل الاشتراطات الصحية وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلا: زوال الوباء ببقائكم في المنزل.