تونس.. وفاة و5 إصابات بكورونا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

سجلت تونس، الإثنين، حالة وفاة بفيروس كورونا رفعت الحصيلة إلى 43.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت وزارة الصحة: "العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 1018، بعد تسجيل 5 إصابات".

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وذكرت الصحة التونسية أنها أجرت حتى الآن 24 ألفا و853 تحليلا مخبريا.

ودعت الوزارة "كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره".

ودخلت تونس، الإثنين، مرحلة حجر صحي موجّه، سمح فيه لبعض القطاعات بالعودة للنشاط بعد قرابة الشهر ونصف الشهر من الحجر الصحي الشامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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