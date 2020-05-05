مزيج من السعـادة والخـوف يواكـب خروج أوروبـا مـن العـزل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ ملايين الأوروبيين، أمس الاثنين، الخروج من العزل الذي فُرض عليهم، جرّاء فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم الإيطاليون الذين تعايشوا مع أطول فترة إغلاق في العالم. وشكّلت إجراءات الإغلاق التي فُرضت على نصف سكان العالم، ضربة للاقتصادات، بينما يحاول السياسيون التعامل مع كيفية إعادة تدوير عجلة الاقتصاد بدون التسبب بموجة ثانية من الإصابات.

وبدأت الحياة تعود بحذر إلى إيطاليا، التي تحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19. واستؤنف العمل في مواقع البناء والمصانع. وأعادت المطاعم فتح أبوابها لتسليم الطلبات الخارجية. وتم حض السكان على تجنّب استخدام وسائل النقل العام، بينما سيكون على الجميع وضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وفي روما قال ستيفانو ميلانو، وهو والد لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 40 عاماً، «نشعر بخليط من السعادة والخوف».

وسجّلت إيطاليا، أمس الأول، أدنى حصيلة وفيات لديها منذ بدأ الإغلاق في التاسع من ‏‏مارس مع 174 وفاة مقارنة بوفاة 969 في ذروة تفشي المرض. وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في إيطاليا 28 ألفاً و884.

وتخفف دول أوروبية عدة إجراءات العزل كذلك، وإن لا تزال السلطات تحضّ السكان على مراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، بينما تكثّف فحوص كوفيد-19 في محاولة لتعقّب المصابين. وألزمت إسبانيا السكان بوضع الكمامات في وسائل النقل العام اعتباراً من أمس، بعد يومين من سماحها للناس بالخروج من منازلهم لممارسة الرياضة عقب إغلاق استمر 48 يوماً.

وقالت كريستينا جيمينيز (31 عاماً) أثناء مغادرتها محطة قطارات في مدريد وهي تضع كمامة وقفّازات «هناك المزيد من الأشخاص الذين يضعون كمامات، في السابق لم أكن أرى الناس يرتدونها لكن اليوم نعم».

أما في البرتغال المجاورة، فسُمح للمتاجر الصغيرة وصالونات الحلاقة وتجار السيارات باستئناف نشاطهم اعتباراً من يوم أمس، لكن مع فرض وضع الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام. وانضمت سلوفينيا وبولندا والمجر لألمانيا في السماح بإعادة فتح الأماكن العامة والأعمال التجارية جزئياً.

(وكالات)