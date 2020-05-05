انخفاض لافت لوفيات «كورونا» في أوروبا ونيويورك ونيوجيرسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت دول أوروبية موبوءة بفيروس «كورونا»، أمس الاثنين، تراجعاً كبيراً في الوفيات جراء فيروس «كورونا»، كما شهدت نيويورك ونيوجيريسي الأمريكيتان الحالة نفسها، فيما أعلنت أوهايو وولايات أمريكية أخرى اعتزامها تخفيف القيود بدرجة أكبر على الشركات، حتى بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس «كورونا» المستجد التي أضرت بالاقتصاد قد تودي بحياة 100 ألف أمريكي.وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس «كورونا» في العالم، أمس، حاجز 250 ألف حالة، لكن بريطانيا سجلت أمس انخفاضاً لافتاً في حصيلة الوفيات اليومية، حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات ال24 الماضية، 288 حالة مقابل 315 أمس الأول.



اتجاه تنازلي متأرجح



وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 195 وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بيوم الأحد الذي سجلت فيه 174 حالة وفاة. في المقابل، أشارت أرقام الوزارة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس، بعد تسجيل 1221 حالة فقط، مقارنة مع 1389 إصابة سجلت يوم الأحد. وتظهر الإحصائيات أن حالات الوفاة في الأسابيع الأخيرة تنخفض أيام الأحد قبل أن تعاود الارتفاع في اليوم التالي، غير أن الاتجاه الأساسي للوفيات يشير إلى انخفاض مطرد منذ الذروة التي سجلت أواخر شهر مارس/آذار.

وسجلت إسبانيا، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، أدنى حصيلة وفيات يومية من جراء فيروس «كورونا» المستجد، في وقت بدأت السلطات في تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس. وقالت السلطات الإسبانية، إنه تم تسجيل 164 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 25428. وكانت إسبانيا شهدت، أمس الأول، تسجيل ذات الرقم من الضحايا، الأمر الذي مثل أدنى حصيلة منذ 18 مارس الماضي. كما عاودت حصيلة الوفيات الارتفاع في فرنسا بتسجيل 306 حالات مقارنة باليوم السابق.



تراجع للمصابين وتحذير

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وعلى الشاطئ الغربي للمحيط الأطلسي، سجلت ولاية نيويورك الأمريكية انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات على أساس يومي، حيث بلغ هذا المعدل خلال 24 ساعة 226 حالة مقابل 280 الأحد. وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد في الولاية خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 226 حالة ليصل إلى مستوى 19415. ويمثل هذا الرقم تراجعاً لافتاً لمعدل الوفيات بالوباء في نيويورك على أساس يومي، حيث بلغت في الإحصائية الصادرة يوم 30 إبريل/نيسان 306، وفي 1 مايو/أيار

289، وفي 2 مايو 299، وفي 3 مايو 280. وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات؛ حيث هبط هذا المعدل إلى 717 حالة مقابل 790 في البيانات السابقة، وكذلك انخفاض الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها إلى مستوى أقل من 9700، مقارنة مع 9786 في إحصائية أول أمس الأحد، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة. وحذر كوومو من جديد من مخاطر الاستعجال في رفع القيود المفروضة في ظل الجائحة بولايته التي تعتبر أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة. وقال في هذا السياق إن المناطق التي استعجلت خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 في اتخاذ إجراءات إعادة الفتح شاهدت أن المرض عاد فوراً إليها. وبدورها سجلت ولاية نيوجيرسي 45 وفاة و1621 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليبلغ الإجمالي 128269 إصابة في الولاية.



استئناف جزئي للأنشطة



وفي أوهايو سمح حاكم الولاية مايك دي واين باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية أمس، كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم. ومن أجل استئناف العمل يتعين على الشركات تنفيذ متطلبات الولايات، ومنها وضع كمامات والحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل فيما بين العاملين، وأن يقوم أصحاب العمل بتطهير المكان. وحث دي واين أكبر عدد ممكن من العاملين على العمل من منازلهم. وقال أمس الاثنين: «إنها موازنة دقيقة».

ورفعت نحو نصف الولايات الأمريكية القيود على الأقل جزئياً مع بدء تراجع أعداد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» أو استقرارها في العديد من الأماكن، لكن الحالات ما زالت تزيد في أماكن أخرى. وأصاب كوفيد-19 أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة نحو 68 ألفاً. وأقر ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد بأن أعداد الوفيات بسبب الجائحة قد تتجاوز التقديرات السابقة للبيت الأبيض. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز مساء الأحد: «سنخسر ما بين 75 ألفاً و80 ألفاً ومئة ألف شخص. هذا أمر مروع». وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يأمل أن يكون العدد أقل من مئة ألف، وكان في وقت سابق هذا الأسبوع قد أشار إلى وفيات تتراوح بين 60 ألفاً و70 ألفاً.

في الأثناء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس «كورونا» المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، أمس: «هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته». (وكالات)