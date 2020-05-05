عُمان تغلق منطقة صناعية بسبب مخاوف من تفشي الوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت السلطات في سلطنة عُمان أمس الاثنين منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت بلدية عُمان إن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر «حرصا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة».

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل/‏ نيسان الدخول أو الخروج من محافظة مسقط التي تضم العاصمة وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة. وسجلت سلطنة عُمان 2637 حالة إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة. وأكدت وزارة الصحة أن 816 حالة قد تماثلت للشفاء.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة،أمس الاثنين تسجيل سبع وفيات بالإضافة إلى 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا .وقالت الوزارة إن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 191 متوفى و28656 مصاباً.وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 4476 .

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 1947 حالة.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة،أمس الاثنين، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا . وأوضحت أن العدد الإجمالي «للحالات المتعافية» في البحرين بلغ 1737 حتى الآن بعد تسجيل 19 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

وفي العراق،أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، أمس الاثنين، عن تسجيلها 15 إصابة بفيروس «كورونا»، نتيجة حفلة عرس أقيم في مدينة الكاظمية في بغداد. وقامت الفرق الطبية بتتبع المخالطين.

وفي لبنان،أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 3 إصابات جديدة ​ ليرتفع العدد إلى 740، ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 205 فيما استقر عدد الوفيات على 25.

(وكالات)