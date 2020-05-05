الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

بكين (رويترز) - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو أيار انخفاضا من ثلاث إصابات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.
وسُجلت أيضا 15 حالة إصابة بدون أعراض في الرابع من مايو أيار ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 82881 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4633.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
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