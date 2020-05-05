شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وغائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة فى السعودية، بينما يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا فى دولة الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة تمد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الشرقية ,الجوف , تبوك و الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول جنوبية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

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حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون حسناً ولكنه حار نسبياً خلال النهار. والرياح شمالية من 5 إلى 10 عقد، وتصل إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار