دولة الإمارات تعمم نظام العمل عن بُعد بشكل دائم

عممت دولة الإمارات نظام العمل عن بُعد بشكل دائم بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حاليا، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا. وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، الإثنين، تعميما موجها للوزارات والجهات الاتحادية بشأن قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام العمل عن بُعد الذي أصبح يمثل أحد أنماط العمل الرئيسية التي أقرها المشرع في الحكومة الاتحادية بناء على نتائج التطبيق التجريبي منذ 2017، بحيث تطبقه الجهات الاتحادية في الظروف العادية بشكل دائم. وأبدت الهيئة الإماراتية استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للوزارات والجهات الاتحادية، بخصوص تطبيق أحكام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية. وأوضحت أن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية بالإمارات خلال الظروف العادية يهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية.
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