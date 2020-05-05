شكرا لقرائتكم خبر عن مخصص للباعة المواطنين.. إنشاء مركز لبيع الخضار والفواكه بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه تم إنشاء مركز مؤقت لبيع الخضار والفواكه في ساحة احتفالات شرق العاصمة الرياض، مبينةً أنه مخصص للباعة السعوديين فقط.

وأشارت الأمانة، إلى أن الهدف من إنشاء المركز هو تخفيف الزحام عن الأسواق الحالية وتسهيلاً على السكان خلال فترة السماح بالتجول.

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