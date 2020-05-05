شكرا لقرائتكم خبر عن مخصص للباعة المواطنين.. إنشاء مركز لبيع الخضار والفواكه بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه تم إنشاء مركز مؤقت لبيع الخضار والفواكه في ساحة احتفالات شرق العاصمة الرياض، مبينةً أنه مخصص للباعة السعوديين فقط.
وأشارت الأمانة، إلى أن الهدف من إنشاء المركز هو تخفيف الزحام عن الأسواق الحالية وتسهيلاً على السكان خلال فترة السماح بالتجول.
كانت هذه تفاصيل خبر مخصص للباعة المواطنين.. إنشاء مركز لبيع الخضار والفواكه بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.