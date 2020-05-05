شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. ضبط شخص نشر إعلانًا عن مساعدات لمتضرري «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت إمارة منطقة نجران أنه تم إلقاء القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات مادية للمتضررين من “جائحة كورونا” بالمنطقة، وطلبه إرسال بيانات خاصة.
وأشارت الإمارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه فور نشر الإعلان باشرت الجهات الأمنية مهامها، وتم التوصل لهويته والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.
وأهابت إمارة نجران بالجميع بعدم التجاوب مع تلك الإعلانات المضللة، مؤكدة أن أي مساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية.
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