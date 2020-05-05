كويكب يمر بالأرض دون ضرر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن مرور كويكب صغير بحجم حافلة بالأرض أول أمس، يبلغ عرضه 22 متراً وقطره 12 متراً، وفقاً لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض. وذكرت الوكالة أن الكويكب «جي أ 2020» اجتاز الأرض على مسافة 238,000 كيلومتر، وهي حوالي ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

والتقط عالم الفيزياء الفلكي جيانلوكا ماسي صوراً يظهر الكويكب كنقطة ضوئية صغيرة في حقل نجمي. وقال مسؤولون في «ناسا» إن الكويكبات الصغيرة مثل «جي أ 2020» تمر بالأرض عدة مرات بالشهر ولا تشكل أي خطر على كوكبنا.

وأضاف المسؤولون إن كويكباً صغيراً يسمى «إتش إس سفن 2020» مر بالأرض على مسافة 364,000 كيلومتر في 28 إبريل الماضي، ولم يتسبب بأي أضرار .