العالم يتعهد بـ 7.5 مليار يورو لتطوير لقاح ضد الوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد المشاركون في «مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا»،عبر الفيديو كونفرنس، والذي عقد، أمس الاثنين، برئاسة السعودية رئيس مجموعة العشرين، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والنرويج؛ ورجال أعمال بتوفير 7.5 مليار يورو (8 مليارات دولار)، لتطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات لفيروس «كورونا» ، واعتبرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون در لاين أن المؤتمر «نقطة تحول» في المعركة العالمية ضد الفيروس، وشددت السعودية على أن تكون اللقاحات والعلاجات والأجهزة للفيروس متوفرة. فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعتزم اقتراض 3 تريليونات دولار في الربع الثاني وهي الأعلى منذ أزمة 2008.

وكان «المجلس العالمي لرصد التأهب» قد شدد على أنه يجب تقديم هذه الأموال على وجه السرعة؛ لتطوير لقاح مضاد للفيروس، إضافة إلى توفير موارد التشخيص والعلاج، وتستوجب هذه الجائحة العالمية استجابة وتعاوناً دوليين، وإن أولويتنا كمجتمع دولي أن نحمي الناس وسبل عيشهم، وأن نضمن للجميع فرص التعافي من هذه الجائحة.

بدأ ملايين الأوروبيين، أمس الاثنين، بالخروج من العزل الذي فُرض عليهم، جرّاء فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم الإيطاليون الذين تعايشوا مع أطول فترة إغلاق في العالم. وشكّلت إجراءات الإغلاق التي فُرضت على نصف سكان العالم، ضربة للاقتصادات، بينما يحاول السياسيون التعامل مع كيفية إعادة تدوير عجلة الاقتصاد بدون التسبب بموجة ثانية من الإصابات. وشهدت دول أوروبية موبوءة بفيروس «كورونا»، أمس الاثنين، تراجعاً كبيراً في الوفيات جراء فيروس «كورونا»، كما شهدت نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتان الحالة نفسها، فيما أعلنت أوهايو وولايات أمريكية أخرى عن اعتزامها تخفيف القيود بدرجة أكبر على الشركات، حتى بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس «كورونا» المستجد التي أضرت بالاقتصاد قد تودي بحياة 100 ألف أمريكي. وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس «كورونا» في العالم، أمس، حاجز 250 ألف حالة.