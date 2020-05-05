الحياة تعود إلى شوارع الأردن.. وإعادة إغلاق أنشطة في الجزائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان، القاهرة: ”الخليج 365”

عاد الزحام إلى شوارع الأردن، بعد تخفيف قيود كورونا الصارمة، في الوقت نفسه الذي أعادت السلطات الجزائرية غلق أنشطة تجارية لعدم الالتزام بالإرشادات الصحية، ووضعت الحكومة المصرية ضوابط لعودة السياحة والتعايش مع كورونا.

فقد ازدحمت شوارع العاصمة الأردنية عمان بالسيارات والمارة من جديد، بعد قرار الحكومة تخفيف حظر تجول استمر 40 يوماً لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد. وتدفق الأردنيون على الأسواق في وسط المدينة، وشوهدت السيارات تنطلق على الطرق السريعة بعد أن ظلت مهجورة لأسابيع.

وفرضت الحكومة حظر التجول بالقوة لأول مرة منذ إعلان الأحكام العرفية قبل عقود. وتوقفت حركة الحياة اليومية وتعطلت أنشطة الشركات وبات العاملون بأجر يومي من دون مصدر للعيش.

ولم توضح الحكومة موعد عودة الموظفين بالهيئات الحكومية لأعمالهم أو موعد استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات.

وظل المطار مغلقاً أمام حركة نقل الركاب ولا تُفتح معابر الحدود البرية مع سوريا وفلسطين والعراق والسعودية إلا لنقل البضائع. وقالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة سجلت 463 حالة إصابة وتسع وفيات بفيروس كورونا المستجد.

وفي الجزائر، قالت سلطات جهوية إنها أغلقت أنشطةً تجارية عدة كانت استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها قواعد الصحة والتباعد الاجتماعي. وقررت 15 ولاية (من بين 48) غلق متاجر عدة، بينها محال بيع الألبسة والمرطبات والحلويات التي يتزايد الطلب عليها خلال رمضان، وكذلك محال العطور وصالونات الحلاقة، نتيجة عدم تقيدها بإرشادات الوقاية.

وانتشرت صور لطوابير أمام بعض المحال أثارت غضب السلطات المحلية والمسؤولين الصحيين.

وسجلت الجزائر 460 وفاة و4474 إصابة ب«كوفيد-19» منذ ظهوره أول مرة في البلاد يوم 25 فبراير/‏‏شباط، لكن منذ بدء شهر رمضان أحصيت 56 وفاة و1467 إصابة جديدة.

من جهة أخرى، بدأت الحكومة المصرية وضع خطط تنفيذية لعودة الأنشطة، التي تأثرت بالفيروس ، وفي مقدمتها النشاط السياحي، وذلك في إطار سياسة التعايش مع كورونا، خلال المرحلة المقبلة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة العديد من المستشفيات، خاصة الحميات والصدر.

وأعلن مجلس الوزراء ، أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اعتمد ضوابط عودة السياحة الداخلية، والإقامة بالفنادق، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال اجتماع عقده، بحضور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

وتشمل الضوابط قيام كل فندق بتعقيم أمتعة النزلاء عند الوصول، وعند المغادرة، وتركيب جهاز تعقيم في المدخل، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح، ومنع خدمة البوفيه تماماً، وحظر تقديم الشيشة، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة. وألزمت الضوابط كافة الفنادق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، وتخصيص مبنى صغير، أو طابق في الفندق لحالات الاشتباه والإصابة المؤكدة، والالتزام بقياس درجات الحرارة للعاملين والنزلاء. والالتزام بمعدل تشغيل لا يزيد على 50% من حجم العمالة.

وفي السياق، أكد خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مصر سوف تتعايش مع فيروس كورونا، خلال المرحلة المقبلة، مثل بقية دول العالم، مناشداً المواطنين الاهتمام بالإجراءات الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي كورونا إلى 2041، فيما تم تسجيل 272 حالة جديدة، و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 6465 حالة، والوفيات إلى 429 وفاة.