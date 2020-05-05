10 ملايين درهم لأصحاب أرقام مركبات الأجرة في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



كشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات المهندس يوسف صالح السويجي عن بدء صرف المكافأة السنوية لأصحاب أرقام مركبات الأجرة القديمة، والبالغ عددهم حوالي 5000 مواطن والمشغَلة من طرف شركات الامتياز والتي تقع تحت مظلة الهيئة.

وبين أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن حرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده، و بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ليبلغ إجمالي التعويضات السنوية للمستفيدين من أصحاب أرقام لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين نحو 42 مليون درهم.

من جانبه أوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز الجروان، أنه تم البدء بصرف مبلغ 2000 درهم لكل رقم وبإجمالي 10 ملايين درهم لملاك الأرقام كمكافأة سنوية، إلى جانب التزام الهيئة بدفع تعويض يبلغ 30 مليون درهم سنوياً بمعدل 2.5 مليون درهم شهرياً، بواقع 500 درهم لكل سيارة كانت تعمل داخل المدينة و1000 درهم لكل مركبة كانت تعمل خارج المدينة.