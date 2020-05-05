«أبوظبي للتنمية» يدعم السودان بـ 75 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليون درهم ما يعادل (20 مليون دولار)، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت بها دولة الإمارات بتقديمها للشعب السوداني.

وقام الصندوق بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، بتسليم الشحنتين الأولى والثانية والبالغة حوالي 135 طناً من المساعدات الطبية والدوائية بقيمة بلغت 10 ملايين درهم أي ما يعادل 2.7 مليون دولار، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات خلال الفترة القادمة من هذا العام.

وتأتي حزمة المساعدات الطبية المقدمة كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق: «مستمرون في تقديم الدعم للشعب السوداني الشقيق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والزراعية، مشيراً إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات وثيقة مع السودان». ومن جانبه، أكد حمد محمد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان «حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توفير كافة سبل الدعم للشعب السوداني، وذلك لضمان استقرار السودان وتقدمه وازدهاره».

وفي إطار المنحة، قامت دولة الإمارات بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما ورد الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية من المقاعد، لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 15 مليون دولار. كما تضمنت المساعدات المقدمة دعماً للقطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.