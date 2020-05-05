شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لشراء 20 جهاز تنفس لـ «الصحة الفلسطينية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية في عجمان، «حملة دعم فلسطين»، بهدف توفير 20 جهاز تنفس، و10 آلاف أنبوب فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لوزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الدكتور مهند خنفر، رئيس اللجنة: إن الحملة

بدأت تؤتي ثمارها، حيث تمكنت خلال أسبوع فقط من توفير قيمة 10 أجهزة.

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