شفاء 203 من «كورونا» و567 إصابة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، مساء أمس الاثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية الثالثة والعشرين في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، والدكتورة منى البحر، مستشارة رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لعرض نتائج استبانة الحياة في ظل أزمة «كوفيد 19» وأهم مخرجاتها.

أعلنت الضحاك، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2966، بعد تسجيل 203 حالات جديدة، من جنسيات مختلفة وتعافيها التام، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، متمنيه الشفاء العاجل للجميع.



فحوص جديدة



وقالت: أجرينا 18698 فحصاً جديداً لمواطنين ومقيمين بمختلف مناطق الدولة، أسهمت في كشف 567 حالة، من مختلف الجنسيات، عزلت جميعها، وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 14730 حالة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة استمرار جهود الدولة على كل المستويات، للتعامل مع الفيروس المستجد والحدّ من انتشاره، والحفاظ على صحة الجميع، وإجراء مزيد من الفحوص، للتوسع في الشرائح التي تشملها.

وأعلنت وفاة 11 شخصاً من جنسيات مختلفة من المصابين بالفيروس، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة مسبقة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 137، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم. مشيرة إلى أن كثيراً من الدراسات تفيد بأن المصابين بأمراض مزمنة، ومن يعانون ضعف المناعة، أكثر عرضة للإصابة.

وقالت الشامسي: وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء الأحد، بإعداد خطة عاجلة ومتكاملة لرفع إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الطبية في الدولة، فلدينا والحمد لله من القدرات الوطنية، ومن الطاقات البشرية، والبنية التكنولوجية، ما يؤهلنا لتوفير احتياجاتنا الطبية، وتنفيذ توجيهات قيادتنا بتعزيز قطاع الصناعات الطبية، ليس لما نمر به الآن، من تحد صحي كبير فقط، بل لنكون دائماً في مقدمة الدول ذات الجاهزية العالية في التعامل مع الطوارئ والأزمات.

واستعرضت الدكتورة منى البحر، خلال الإحاطة، نتائج «استبانة الحياة» في ظل أزمة «كوفيد 19» وأهم مخرجاتها واستهدفت قياس وتحليل العواقب المترتبة على انتشار الفيروس في الدولة، والتعرف إلى أنماط حياة المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

وأعلنت أن عدد المشاركين في الاستبانة حتى اليوم 44979، من 193 جنسية، وكانت نسبة الإناث 52.8% والذكور 47.2%.

وقالت: ركزت الاستبانة على 4 محاور رئيسية، هي وعي الجمهور بالوباء وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره، وجاهزية المؤسسات في التعامل مع الأزمة، والتلاحم الأسري، والتلاحم المجتمعي، حيث أطلقت مطلع إبريل، وتُحَدَّث نتائج الاستبانة أسبوعياً، وما زالت مفتوحة لرصد التغيرات في المؤشرات الاجتماعية المختلفة.

وأضافت أن محور الوعي عند الجمهور أفاد 90% من المشاركين بأن لديهم الوعي الكافي للتعامل مع الفيروس، ومصدر معلوماتهم الرئيسي، المصادر الرسمية في الدولة، و93%، يرون أن إجراءات الدولة الاحترازية، كانت سريعة وفعالة. فيما أكد 90%، أن السلطات المختصة قامت بجهود جبارة لمواجهة الوباء وإدارة الأزمة بقوة وثقة.

وفي الجانب الصحي أكد 90%، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية المختصة تعمل على تقديم التحديثات والمعلومات في الوقت المناسب. و89% من أن استجابة المؤسسات الصحية للأزمة كانت على مستوى عال من الجاهزية.

وعن محور التلاحم المجتمعي قالت البحر: أفاد 86% من المشاركين، أن الأزمة أسهمت في تقوية العلاقات الأسرية، وقضائهم وقتاً أطول مع أطفالهم. وأكد 97%، أن مواجهة الأزمة مسؤولية الجميع. و97% أنه يجب تعاون المجتمع مع الجهات المختصة لمواجهة الوباء. و97%، أن مواجهة الأزمة هي مسؤولية الجميع، ما يؤكد مدى إحساس المشاركين بالمسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن 71% أكدوا رغبتهم في التطوع والمشاركة في مواجهة هذه الأزمة، بما يعكس التماسك والتلاحم المجتمعي في الظروف الحالية. ورأى 84%، أن متابعات الإعلام المحلي للوباء، كانت جيدة للغاية وشملت جميع الجوانب المهمة.