الأسـهم تقلـص خسـائرها في جلسـة ثانيـة من الضغـوط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



قلصت الأسهم المحلية من خسائرها الصباحية في ختام جلسة ثانية من الضغوط البيعية من قبل المتعاملين الأجانب، لتقتفي بذلك أثر البورصات العالمية التي تراجعت مع عودة التوترات التجارية بين أمريكا والصين وانخفاض أسعار النفط.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي مع افتتاح الجلسة بأكثر من 2%، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق إلى 1.11%، وكذلك الأمر بالنسبة لسوق أبوظبي الذي سيطر عليه التذبذب وانخفض عند الإغلاق 1.65%.

وقادت هذه التراجعات في سوق دبي أسهماً مهمة بدءاً من «إعمار العقارية» بنزوله 2.69%، و«الإمارات دبي الوطني» ونزل 0.6%، فيما نجح «دبي الإسلامي» في الارتفاع بنسبة 0.28%.

كما جاء التراجع في سوق أبوظبي، نتيجة نزول «أبوظبي الأول» 2.32%، و«أبوظبي التجاري» 3.71%، و«الدار» 2.89%، و«اتصالات» 0.8%.

وساهمت مبيعات الأجانب (غير العرب) في زيادة هذه الضغوط بعد أن سجل صافي استثماراتهم قرب 60 مليون درهم كمحصلة بيع. وأمام هذه التراجعات برز في سوق دبي سهم «سلامة للتأمين» بارتفاعه 2.64% بعد مصادقة الجمعية العمومية للشركة على رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها إلى 49%، ليحصد سيولة 13.3 مليون درهم، عبر التداول على 24.86 مليون سهم، من خلال 385 صفقة. واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 447.7 مليون درهم.



سوق دبي



وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة عند مستوى 1924.71 نقطة، مع تراجع المؤشرات القطاعية.

وهبط قطاع العقار 2.84% بعد تراجع «إعمار العقارية» بالإضافة إلى «إعمار للتطوير» 3.65%، و«إعمار مولز» 4.06%، و«الاتحاد العقارية» 2.74%، و«أرابتك»

1.18%، و«داماك» 1.18%، و«ديار» 2.52%.

ونزل قطاع البنوك على نحو بسيط 0.11% مع نزول «الإمارات دبي الوطني»، في مقابل صعود «دبي الإسلامي».

وهبط قطاع النقل 1.5% نتيجة هبوط «العربية للطيران» 1.83%، و«أرامكس»1.37%، في مقابل ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.86%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.9% إثر انخفاض «دبي للاستثمار» 0.87%، و«سوق دبي المالي» 1.13%.



سوق أبوظبي



هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.65% إلى مستوى 4037.82 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

ونزل قطاع البنوك 1.93% إثر نزول «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.88%.

وانخفض قطاع العقار 2.63% بعد انخفاض «الدار»، وذلك على الرغم من ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.14%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.8% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 2.85% بفعل تراجع «دانة غاز» 4.99% أي بالحد الأقصى، كما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.36%، و«طاقة» 2.23%.



توجه السيولة

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وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 80.8 مليون درهم، مغلقاً عند 2.53 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» الذي جذب 39.4 مليون درهم من السيولة مغلقاً عند 8.2 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بتداولات بقيمة 26.78 مليون درهم، وأقفل عند 2.11 وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 31.6 مليون درهم، مغلقاً عند 4.15 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 31.3 مليون درهم، ليغلق عند 1.68 درهم، ثم «أبوظبي الأول» باجتذابه 16.5 مليون درهم، من التداولات، وأقفل عند 10.96 درهم.



الارتفاعات



وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، «دبي للمرطبات» 10.77% مغلقاً عند 11 درهم.

وسجل «الوطنية للتكافل» لليوم الثاني توالياً، الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 8.75% عند 0.87 درهم.



تداولات الجنسيات



وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 40 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل للمستثمرين الخليجيين والأجانب بواقع 40 مليون درهم كمحصلة بيع، توزعت على 6 ملايين درهم كمحصلة بيع للخليجيين، و34 مليون درهم محصلة بيع للأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.84 مليون درهم محصلة شراء العرب، و36.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 45.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 19.2 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و26.27 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.



المؤسسات



من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 73.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 51.85 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و21.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 73.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 51.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و21.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.