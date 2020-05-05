قتلى في هجوم بشاحنة لـ«طالبان» ضد القوات الأفغانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حركة «طالبان»، أمس الاثنين، عن مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة ملغومة في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل من أفراد قوات الأمن، كما أصيب 20 في هجوم بقنبلة يدوية بإقليم باكتيكا.

وقال مسؤولون حكوميون: إن الهجوم وقع مساء الأحد، في مركز عسكري؛ حيث كان يتمركز 150 فرداً على الأقل من الجيش والاستخبارات. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند، عمر زواك: «استشهد خمسة من أفراد قوات الأمن، وأصيب سبعة بجروح في انفجار شاحنة ملغومة في حي جريشك».

وذكر ضابط مخابرات نجا من الهجوم في المركز العسكري: إن المسلحين فجروا شاحنة ملغومة قرب المنشأة التي تضم قوات إدارة الأمن الوطني والجيش. وأضاف، المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أنه ساعد في انتشال العديد من الجثث من موقع الانفجار.

من جهتها، قالت «طالبان»: إن عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير. وذكر المتحدث باسمها، قاري يوسف أحمدي، في بيان: «عشرات من الأفراد الذي ينتمون لقوات العدو قتلوا وجرحوا في الهجوم».

وقال حارس في المركز: إنه قتل سائق الشاحنة التي اقتربت من المقر بالرصاص. وأضاف الحارس شير علي: «عندما خرج أفراد آخرون من قوات الأمن، فجأة وقع انفجار كبير وفقدت الوعي». وأضاف، أنه لا يعرف عدد القتلى، لكن ثمانية حراس على الأقل كانوا معه وقت وقوع الانفجار.

وتعد عملية الشاحنة المفخخة، هي الأولى من نوعها منذ توقيع الحركة المتمردة على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة قبل شهرين.

وفي واقعة منفصلة، قالت الشرطة في إقليم باكتيكا جنوب شرقي البلاد، إن 20 شخصاً على الأقل أصيبوا عندما ألقى مسلحون من «طالبان» قنبلة يدوية على مسجد في منطقة خايركوت، مساء أول أمس الأحد.

وتكبدت القوات الأفغانية خسائر فادحة في صفوفها في أنحاء البلاد على مدى الشهرين الماضيين. ويشكل العنف تهديداً مباشراً لاتفاق سلام هش بين الولايات المتحدة و«طالبان» تم توقيعه في فبراير/ شباط الماضي، مع اضطرار الجيش الأفغاني لمحاربة الحركة التي اكتسبت جرأة مع تراجع الدعم الأمريكي لكابول.

وسجلت الولايات المتحدة تزايداً في هجمات «طالبان» ضد القوات الأفغانية في مارس/ آذار الماضي، بعد توقيع اتفاق السلام مع الحركة، وفقاً لما ذكره مكتب رقابي تابع للحكومة الأسبوع الماضي. ويتعارض ذلك مع الآمال بأن يؤدي اتفاق السلام إلى الحد من العنف في البلد الذي يعاني ويلات الحرب.

ووجه الجيش الأمريكي السبت تحذيراً ل«طالبان». وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت في رسالة موجهة للحركة: «في حال لم يخفّض العنف، حينها نعم ستكون هناك ردود».

ولطالما كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد سحب جيش بلاده من أفغانستان، فيما يعد خبراء أنّ «طالبان» تدرك أنها ما لم تستهدف القوات الأجنبية فإنّ تداعيات مهاجمة القوات الحكومية ستبقى محدودة.

(وكالات)