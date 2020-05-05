وفاة ثامن طبيب في مصر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت نقابة الأطباء المصريين عن وفاة الدكتور محمود الهنداوي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر بنات، مدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة: إنه بوفاة الهنداوي، يصل إجمالي حالات الوفاة بين صفوف الأطباء ، بسبب الإصابة بكورونا إلى 8 أطباء.

وأصيب الهنداوي بالفيروس خلال عمله، وإثر مخالطته لمصاب.

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