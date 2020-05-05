العالم يضرب موعداً جديداً للقاء في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستعد إكسبو 2020 دبي للإسهام في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع، وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.

ومع الحصول على الأغلبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وستسمح فترة التأجيل هذه لجميع المشاركين بتجاوز أثر «كوفيد 19»، وستُمكّن الحدث الدولي من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع حلول لبعض أهم تحديات عصرنا.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، الذي سيؤدي دوراً محورياً في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك».

وأضاف سموه: «على مدار 50 عاماً، عملنا دائماً على بناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، انطلاقاً من إيماننا بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل للجميع. وهذا التصويت السريع من الأغلبية، إنما هو دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم».

واختتم سموه قائلاً: «إن مصادقة المجتمع الدولي على عرض دبي وتأكيده لثقته في قدرتها على تحقيق الإنجاز، إنما يعززان التزامنا بالارتقاء بهذا الإنجاز إلى مستوى الطموحات، باستضافة حدث دولي يبهر العالم ويلهمه في الوقت المناسب».



تأييد اقتراح الإمارات



وفي ظل استحالة عقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض بسبب القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، فقد صوتت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقاً لما اقترحته حكومة دولة الإمارات في بداية أبريل وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في 21 أبريل. وبينما يظل التصويت مفتوحاً حتى 29 مايو، فقد تحقق ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع من بدء التصويت في 24 أبريل.

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بناء مستقبل أفضل



وقال ديميتري كريتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «أحيي الاستجابة السريعة من الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض. إن دعمهم تأجيل إكسبو 2020 دبي الذي ستتم الموافقة عليه رسمياً في 29 مايو هو تجديد لتأكيد التضامن وإبراز للرغبة المشتركة في العمل معاً، من أجل بناء مستقبل أفضل».وأضاف كريكنتزس: «بهذا التأييد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، تعطي الدول الأعضاء العالمَ الفرصة للالتقاء في 2021، عندما يكون بوسعنا معاً معالجة التحديات التي تواجه الإنسانية والاحتفاء بالوحدة والتضامن اللذين يجعلاننا أكثر قوة. وتحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» سيكون إكسبو 2020 دبي محفلاً فريداً للعالم، حيث سيستطيع الجميع خلاله تبادل المعرفة بشأن ما تعلّموه من دروس، وما توصلوا إليه من حلول وأفكار من أجل غد أفضل».

وسيحتفظ إكسبو 2020 دبي باسمه، وسيظل ملتزماً باستضافة حدث دولي استثنائي يحتفي بالإنسانية وإبداعاتها وثقافاتها وابتكاراتها، بما في ذلك ما تحقق من تقدم تقني كبير في مجالات الدواء والعلوم.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلداً وعدد من الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.

من جهة أخرى، أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تعمل إقامة دبي بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة بشأن تأجيل تنظيم معرض «إكسبو2020» مؤكداً أن موافقة المكتب الدولي للمعارض على تأجيل المعرض لمدة عام تأتي انطلاقاً من رسالة «إكسبو» السامية في الحفاظ على التواصل الإنساني وأيضاً ليحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع، كما أنه سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات، والذي سيمكن جميع الدول من تعزيز مشاركتهم مما يحقق استضافة مميزة للمعرض. وإننا على يقين بكفاءة حكومتنا وقدرتها على تجاوز هذا التحدي بكل قوة.

وقال اللواء محمد المري، إن ما أظهرته دولة الإمارات من كفاءة استثنائية وجهود جبارة في تعاملهم مع الوضع الراهن الذي يمر به العالم أجمع في مواجهة فيروس (كوفيد-19) المستجد من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف يؤكد على أن مجتمع الإمارات مجتمع قوي ومتعاون ومتحد أمام التحديات وقادر على تجاوز هذه الأزمة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الشدائد تظهر المعادن، معادن الرجال والمؤسسات ومعادن المجتمعات وهذه الأزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل بتكاتفها وتعاضدها يداً بيد للتصدي لهذه الجائحة.

وقال اللواء محمد المري، إننا مستمرون بوضع الخطط الاستراتيجية بما يتواكب مع التطورات الراهنة وكافة المتغيرات للاستعداد لاستضافة الحدث العالمي المنتظر الذي سيجمع المفكرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم بابتكارات جديدة وإنجازات مميزة فهذا التحدي الذي نعيشه اليوم سيجعل من معرض إكسبو محفلاً دولياً شاملاً لمعالجة التحديات المشتركة والسعي لإيجاد حلول لتلك التحديات بروح التعاون الدولي والتضامن والتخطيط للمستقبل.