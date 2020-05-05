دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المراكز الأمريكية: إصابات المراكز الأمريكية: إصابات كورونا تصل إلى 1152372 والوفيات إلى 67456

(رويترز) - أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين بوصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1152372 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67456.

وحدّثت المراكز في مطلع هذا الأسبوع عدد الحالات إلى 1122486 وقالت إن 65735 شخصا توفوا في جميع أنحاء البلاد، لكن تلك الأرقام كانت أولية ولم يتم تأكيدها من قبل الولايات منفردة.

وهذه الحصيلة لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، والتي أعلنتها المراكز يوم الاثنين، هي حتى يوم الثالث من مايو أيار.

ولا تعكس أرقام هذه المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)