150 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المغرب

الرباط (رويترز) - أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين تسجيل 150 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5053 حالة مؤكدة.
وأعلن محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات في المغرب 179 حالة.
وقال اليوبي إن نسبة الوفيات مستقرة عند 3.5 في المئة في حين سُجلت 215 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 1653 حالة.
وأضاف أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 32.7 في المئة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبد النبي - تحرير ياسمين حسين)
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