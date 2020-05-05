شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية السودانية تؤكد إصابة قيادى بالنظام السابق موقوف بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الداخلية السودانية إصابة أحمد هارون نائب رئيس حزب "المؤتمر الوطنى" المنحل بالسودان، وهو موقوف على ذمة اتهامات، بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم، تعرض لأزمة صحية، وتم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، في 21 ابريل الماضي، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة، وجاءت النتيجة سلبية.

وأضاف البيان أنه أثناء تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثان جاءت نتيجته موجبة، ودعم بفحص ثالث وكان إيجابي أيضا.

وأشار إلى أنه تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر، وبعد التحسن اللاحق لحالة المريض الصحية وإنفاذا لتوجيهات السلطات الصحية بالعزل تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومتطلبات الحراسة والتأمين.

وأوضح البيان أن الادارة العامة للخدمات الطبية شرعت على الفور في إجراءات التعقيم والاشتراطات الصحية لتأمين الكادر الطبي والمترددين على المستشفى، وسيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية السودانية تؤكد إصابة قيادى بالنظام السابق موقوف بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.