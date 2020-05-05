التحالف العربى: 83 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار باليمن خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن انتهاكات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 83 انتهاكا.

وذكر التحالف، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم /الثلاثاء/ - أن 2399 انتهاكا حوثيا وقع منذ إعلان وقف النار في اليمن.

كان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وعلى صعيد متصل.. حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها جراء النزيف المتواصل لعناصرها في جبهات القتال.

وقال الإرياني - في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية - "إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تجنيد إجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة السلاح والزج بهم في جبهات القتال، هي جرائم قتل جماعي للمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية لمقاتليهم خدمة للمشروع التوسعي الإيراني".

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تمارس هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد المدنيين إجبارياً لجبهات القتال في ظل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس ‎كورونا لتؤكد أجندتها التصعيدية ومواقفها تجاه السلام وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين.

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