شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإمارات المركزى: 1.7% نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف الإمارات المركزى أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى الكلي لدولة الإمارات بلغ 1.7% خلال العام 2019 مؤكدأ أن قطاع الهيدروكربونات فى الدولة حق نمواً سريعا بنسبة 3.4% فى العام الماضي ،ومع ذلك، زادت الأنشطة غير النفطية بوتيرة أقل، حيث شهدت نمواً بنسبة تزيد ً قليلا عن 1%.

وأكد المصرف المركزي في تقريره السنوي عن العام 2019 الذي أصدره الاثنين "من المتوقع تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة فيروس كوفيد–19 ،وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية..مشيرا الى انه وبرغم ّ أن الوباء سيكون له أثر على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي، لكن حجم هذا التأثير ليس معروفا بعد.

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وكان المصرف المركزي أكد في تقريره أن ارتفـاع إنتـاج الهيدروكربونات المقتـرن بنمو النشـاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني في دولة الإمارات أدى إلى دعم وتيرة نمو النشـاط الاقتصـادي الكلـي فـي عـام 2019 مشيرا الى ان تلاشي تأثير ضريبة القيمـة المضافة وارتفاع قيمة الدرهم وانخفاض أسـعار الطاقة وتراجع الايجارات أدى إلى دخول التضخم في المنطقة السـالبة. وشـهد قطاع التوظيف تعافيا مسـتقراً.

يشار الى أن متوسط سعر النفط بلغ 64 دولارا للبرميل في عام 2019، ما عزز وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الامارات.