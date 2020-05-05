الرئيس الموريتانى يدعو لإلغاء ديون الدول الأفريقية لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، دول عدم الانحياز إلى دعم مقترح بإلغاء ديون القارة الأفريقية، لمواجهة تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الغزواني - خلال كلمة أمام المشاركين في قمة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس الاثنين - إن الحل الوحيد لتفادي التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الدول الأفريقية يكمن في إلغاء مديونيتها الخارجية؛ نظرا لحجم التحديات المختلفة التي تواجهها اليوم.

وطالب الغزواني قادة الدول المجتمعين بالدفع باتجاه المزيد من تضافر الجهود والخبرات، وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم، للرد بأساليب قوية ومبتكرة على التحديات الجسيمة التي أفرزتها هذه الجائحة.

وعلى صعيد آخر.. جدد الرئيس الموريتاني دعم بلاده لكل القضايا الإنسانية العادلة التي انحازت لها من أول يوم حركة عدم الانحياز وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق.. مطالبا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه التاريخية بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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