شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات المطارات العربية لاستئناف الرحلات بعد تعليقها بسبب "كورونا" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الدول العربية إعداد مطاراتها لاستئناف الرحلات الجوية خلال الفترة القادمة بعد ان تم تعليقها منذ أواخر فبراير الماضى للحد من تفشى وباء "كورونا".

وتحرص البلدان العربية على إعداد تلك المطارات بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحية العالمية، وضمن أهم تلك الإجراءات توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعد بين مقاعد انتظار المسافرين لرحلاتهم .

وتستعين المطارات بأجهزة الكشف الحرارى للطمئنان على صحة المسافرين، إضافة للوحات الإرشادية بالقواد التى يجب على المسافر اتباعها ومكتوب عليها التعليمات الواجب اتباعها ، وأهم تلك الإرشارات "من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا نرجو الحفاظ على مسافة التباعد الجسدى مسافة 2 متر أو ما يعادل 6 أقدام بينك وبين الآخرين " .

كما تنتشر لوحات أخرى تحمل إرشادات بنظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، ولوحات التنبيهات الخاصة بأهمية التباعد الجسدى بكافة الأماكن فى المطارات .

وتوجد أيضا علامات على أرضيات المطار والمخصصة لوقوف المسافرين فى طوابير إنهاء إجراءات السفر ومكتوب عليها :" الحفاظ على التباعد الجسدى لمسافة 2 متر" .

وكان مطار دبى فى مقدمة المطارات التى اتخذت استعداداتها بكافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لاستئناف الرحلات حيث اتخذ طيران الإمارات، جملة من التدابير الوقائية فى جميع رحلاتها لحماية المسافرين وأطقم الطائرة.

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