شكرا لقرائتكم خبر عن شبهات حول تورط حركة الشباب الإرهابية فى إسقاط طائرة إغائة صومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل الصومالى إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها فى مكافحة فيروس كورونا تحطمت فى الصومال الاثنين مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم ستة.

وأحجم الوزير عن التكهن بسبب التحطم لكن وزيرا سابقا للدفاع أبلغ رويترز أن أحد الشهود بالمطار قال له إنها أُسقطت على ما يبدو.

وتتواجد حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة فى المنطقة التي تحطمت بها الطائرة لكن القوات الصومالية وقوات إثيوبية تنتشر ببلدة باردال في منطقة باي الجنوبية وبمطارها.

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وقال وزير النقل محمد صلاد لرويترز إن ستة أفراد وهم الطيار ومساعده ومهندس الرحلة وطيار متدرب فضلا عن شخصين آخرين يعملان في شركة الطيران كانوا على متن الطائرة مضيفا أنه تم انتشال خمس جثث حتى الآن.

وأضاف الوزير أنه أرسل وحدة للتحقيق مشيرا إلى أنها ستصل غدا الثلاثاء كما رحب بأي مساعدة دولية.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية التي تديرها الحكومة إن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.