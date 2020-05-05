شكرا لقرائتكم خبر عن 150 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 150 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 5053 حالة مؤكدة. وأعلن محمد اليوبى مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالى الوفيات فى المغرب 179 حالة. وقال اليوبى إن نسبة الوفيات مستقرة عند 3.5% فى حين سُجلت 215 حالة تعافى جديدة ليصبح إجمالى المتعافين 1653 حالة. Advertisements وأضاف أن نسبة التعافى ارتفعت إلى 32.7%.

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