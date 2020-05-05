شكرا لقرائتكم خبر عن سرب مقاتلات إسرائيلية أطلق 12 صاروخا على مركز أبحاث فى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية فى خبر عاجل، سرب مقاتلات إسرائيلية أطلق 12 صاروخا على مركز أبحاث في حلب.

وفيما ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مركز البحوث في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

ولاحقا قال الجيش السوري على لسان مصدر عسكري: "في تمام الساعة 22:32 ظهر على شاشات وسائط دفاعنا الجوي، طيران معاد قادم من شمال شرق أثريا، استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة".

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وأضاف المصدر العسكري: "قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ويتم التدقيق في الخسائر التي خلفها العدوان".

وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.