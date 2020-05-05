الإعلام السورى: إسرائيل استهدفت مركز أبحاث فى حلب.. والدفاع الجوى يتصدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الإعلام الرسمى السورى بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لعدوان" إسرائيلى على مركز أبحاث علمية فى حلب وقالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية السورية أحبطت هجوما صاروخيا فى أجواء مدينة حلب الشمالية. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن أحدث الهجمات داخل سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية والتى أنحت سوريا باللوم فيه على إسرائيل. وصعد الجيش الإسرائيلى هجماته الجوية على أهداف إيرانية فى الأسابيع القليلة الماضية حسبما قالت مصادر بالمخابرات. Advertisements

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