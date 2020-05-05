مرتزقة أردوغان يعتدون بسلاح المدفعية على قرى سورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت قوات الاحتلال التركى ومرتزقة أردوغان من التنظيمات الإرهابية، بسلاح المدفعية على قرى محيطة بناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالى الغربي. وبحسب وكالة الأنباء السورية، أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا بسلاح المدفعية على قرى المناخ والفكة والدردارة والغزيزية بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم. Advertisements واعتدت قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية فى السابع والعشرين من الشهر الماضى بمختلف أنواع الأسلحة على قرى الداوودية وتل مندل وعنيق الهوى بريف الحسكة الشمالى الشرقى ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم. ومنذ عدوانها على الأراضى السورية فى التاسع من الماضى قامت قوات النظام التركى ومرتزقته من الإرهابيين بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالى ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتى الحسكة والقامشلي.

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