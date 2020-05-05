شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يحدد جلسة الأربعاء المقبل لمنح الثقة لحكومة الكاظمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن البرلمان العراقي يحدد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمنح الثقة لحكومة الكاظمي.

يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي سعيه لنيل ثقة مجلس النواب، وذلك من خلال منح الثقة لحكومته، يأتي ذلك بعد تقديمه البرنامج الحكومي إلى رئاسة البرلمان قبل نهاية المهلة الدستورية المحددة لذلك.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمى، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

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وفيما خرجت حشود من سكان محافظة واسط العراقية في تظاهرة ليلية، الأحد، للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيس هو انتزاع حصص وزارية متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء فى بغداد.

وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.