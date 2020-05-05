شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: السماح بعودة المواطنين العالقين بسوريا خلال يومى الثلاثاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات المعنية فى لبنان، أنه تم السماح بعودة المواطنين العالقين بسوريا عبر معبرى المصنع والعبودية لمدة 5 ساعات يومي الثلاثاء والخميس، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما ينتشر فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى بشكل كبير، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة، وكذلك تسجيل أكثر من ربع مليون حالة وفاة بسبب هذا الفيروس التاجى.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637، وفى لبنان تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

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وكذلك أعنلت وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177، وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا.

وتم تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428، وفى إسبانيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف، وقى إندونيسيا تم الإعلان عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.