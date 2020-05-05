شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوما صاروخيا فى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية السورية أحبطت هجوما صاروخيا فى أجواء مدينة حلب الشمالية. ولم تذكر تفاصيل أخرى عن أحدث الهجمات داخل سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية والتى أنحت سوريا باللوم فيه على إسرائيل. وصعد الجيش الإسرائيلى هجماته الجوية على أهداف إيرانية فى الأسابيع القليلة الماضية حسبما قالت مصادر بالمخابرات.

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