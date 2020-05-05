فلسطين: تسجيل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" ليرتفع العدد الكلى إلى 532 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أنه بتسجيل الإصابات الجديدة فإن الحصيلة الإجمالية فى فلسطين ترتفع إلى 532 إصابة.

وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكال الأنباء الفلسطينية- أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 6 في السموع، وإصابة في مدينة الخليل، وإصابة في الظاهرية.

وأهابت وزيرة الصحة الفلسطينية بالمواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات العائلية والإفطارات الجماعية، للحد من انتشار الفيروس.

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