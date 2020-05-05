شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مسلسل رمضانى ترغم تليفزيون الكويت على الاعتذار.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطأ فى جملة ضمن سيناريو إحدى حلقات مسلسل "محمد على رود" الكويتى الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى، دفعت التليفزيون الكويتى لتقديم اعتذار وإحالة الموضوع للجنة التحقيقـ وفق القبس الكويتية.

وفى التفاصيل قالت وزارة الإعلام بالكويت، إن خطأ غير مقصود ورد بإحدى حلقات وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان.

وكانت إحدى الممثلات في العمل الدرامي محمد علي رود ظهرت في الحلقة جالسة تناجي ربها بقولها «يا منجي يوسف من بطن الحوت».

ليست هذه المرة الأولى التى يثير فيها "محمد على رود" ضجة إعلامية ، فقبل عرضه واجه المسلسل انتقادات بالإساءة لبعض فئات المجتمع الكويتى ما دفع منتج المسلسل للدفاع عن مسلسله "محمد علي رود"، مرحبا بردود الأفعال تجاه عمله الدرامي الجديد، الذي استغرق تحضيره وصناعته قرابة 6 شهور.

Advertisements

وقال، في بيان، "أنا سعيد بالمتابعة المرتفعة للعمل، والاتصالات العديدة التي تلقيناها، وما أسعدني أكثر أننا حققنا معادلة صعبة لجذب جميع أفراد العائلة لمتابعة المسلسل، كما أننا نرحب ونتقبل كل الآراء ووجهات النظر التي من شأنها تطوير الإنتاج الكويتي، فنحن نتطور بالحوار البناء".

وحول الاتهامات الموجهة إلى المسلسل بدعوى أنه يسيء إلى فئة من المجتمع الكويتي، طالب المنتج بعدم الاستعجال في الحكم على المسلسل.