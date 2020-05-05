العراق.. مقتل 3 جنود إثر هجومين منفصلين لـ"داعش"

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365



أفاد مصدران أمنيان بمقتل 3 جنود عراقيين، مساء الإثنين، في هجومين منفصلين في محافظتي كركوك (شمال) وديالى (شرق).



وقال مصدر في شرطة كركوك للأناضول، طلب عدم نشر اسمه: "مجموعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي شنت هجوما على نقطة أمنية لقوات الجيش في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، ما أدى لمقتل جنديين اثنين".



وأضاف أن "المهاجمين لاذوا بالفرار قبل وصول تعزيزات أمنية لمكان الحادث".



وفي حادث منفصل، قال مصدر في شرطة ديالى للأناضول: "جندياً عراقياً قتل في هجوم شنه مسلحو داعش على مقر للجيش في ناحية بهرز جنوبي محافظة ديالى".



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل بشأن الهجومين، ولم يصدر بيان حكومي بشأنهما.



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وتزايدت هجمات "داعش" بصورة لافتة في الأشهر القليلة الماضية، حيث تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".



ووقعت أعنف الهجمات قبل يومين في محافظة صلاح الدين، حيث شن مسلحو التنظيم 5 هجمات بأوقات متقاربة على قوات "الحشد الشعبي" ما خلف 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف "الحشد"، وسط قلق عراقي وأممي.



وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.



والشهر الماضي، كشفت وزارة الدفاع عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

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