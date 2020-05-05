غزة.. أغلقت المساجد ففتح منزله لتحفيظ القرآن

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



اتخذ الشيخ الفلسطيني عاطف النجار من منزله مجلساً لتحفيظ القرآن الكريم في ظل إغلاق المساجد بقطاع غزة وتواصل الحجر المنزلي في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.

وفي حديثه للأناضول قال النجار: "في ظل إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا لجأت لتحفيظ القرآن الكريم في منزلي لأطفالي وأبناء إخوتي، فيما يتم تحفيظ العشرات عن بعد عبر الإنترنت".

وأضاف النجار(45 عاما) "أتّبع في مجلسي طرق السلامة الوقائية من حيث تباعد الأطفال عن بعضهم البعض، وتعقيم الأدوات الموجودة وغيرها من الإجراءات".

ويستعين النجار ببرامج التواصل الاجتماعي المختلفة لتحفيظ أطفال آخرين القرآن الكريم عن بعد من خلال صفحات وحسابات أنشأها لهذا الخصوص.

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ولفت الشيخ الذي كان يعمل بتحفيظ القرآن في المسجد القريب من منزله قبل كورونا أن "تدريس تعاليم الإسلام واجب علينا ونبذل كل طاقتنا لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بالطرق الصحيحة".



وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أغلقت وزارة الأوقاف في قطاع غزة المساجد، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.



والإثنين، أعلنت فلسطين، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، بمحافظة الخليل بالضفة الغربية، وفي القدس المحتلة، وفق بيان صحفي صادر عن وزيرة الصحة مي الكيلة.



ويرتفع بذلك مجمل الإصابات بالفيروس، إلى 362، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 170 إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع تل أبيب لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل المدينة.



وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و632 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 251 ألفًا، وتعافى أكثر من عن مليون و184 ألفًا، بحسب موقع "worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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