حمدوك والسيسي يشددان على "استراتيجية" العلاقات الثنائية

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "استراتيجية" العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، الإثنين، أن اتصالا هاتفيا أجراه حمدوك مع السيسي تناولا خلاله العلاقات الثنائية.

ونقلت عن حمدوك والسيسي تأكيدهما على أن "العلاقات بين السودان ومصر استراتيجية".

وأضاف السيسي، أن "الشعب المصري لن يألوا جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم للسودان لمكافحة كورونا".

والإثنين، وصلت 4 طائرات عسكرية مصرية تحمل الدفعة الأولى من مساعدات طبية، لدعم جهود السودان في مكافحة كورونا.

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وحتى الإثنين، وصلت إصابات كورونا في السودان 678، توفي منهم 41، وتعافى 61.

وتعد قضية "سد النهضة" الإثيوبية من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان.

ويعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم أنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 15 إبريل/ نيسان الماضي، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة سد "النهضة" الإثيوبي، مشددًا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا" وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.