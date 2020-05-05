فلسطين.. مرسوم رئاسي بتمديد الطوارئ شهرا لمواجهة كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة طوارئ، لمدة 30 يوما، لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "عباس أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ من جديد يبدأ بتاريخ 5 مايو/ آيار الجاري، ولمدة 30 يوما، لمواجهة استمرار تفشي كورونا".



وبإعلان عباس، تدخل الأراضي الفلسطينية شهرها الثالث في حالة الطوارئ.



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و3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت فلسطين حالة الطوارئ 30 يوما، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بكورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

والإثنين، أعلنت فلسطين، تسجيل 10 إصابات بالفيروس، بمحافظة الخليل بالضفة، وفي القدس المحتلة، وفق بيان صحفي صادر عن وزيرة الصحة مي الكيلة.



وارتفع إجمالي الإصابات، إلى 362، بما يشمل الضفة وغزة، إضافة إلى 170 إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع تل أبيب لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل المدينة.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و635 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 251 ألفًا، وتعافى أكثر من عن مليون و187 ألفًا، بحسب موقع "worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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